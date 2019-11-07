Детям ограничили время на компьютерные игры

Не более 1,5 часа в день дети в Китае смогут играть в видеоигры в будние дни и до 3-х часов в выходные. Фото: playground

Не более 1,5 часа в день дети в Китае смогут играть в видеоигры в будние дни и до 3-х часов в выходные. Это касается детей в возрасте от 8 до 16 лет.

Ограничения направлены на то, чтобы у детей и подростков не развивалась зависимость от видеоигр, пишет tsn.ua.

Следить за соблюдением запретов обязаны и родители, и компании-разработчики, которым грозит наказание вплоть до лишения лицензий.

Также власти ограничили и сумму средств, которую юные геймеры могут затратить на видеоигры - 200 юаней в месяц. В возрасте от 16 до 18 лет - 400 юаней в месяц.

Также введен запрет на игры с 10:00 вечера до восьми часов утра.

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Кроме того, в Китае введут возрастной рейтинг видеоигр и ужесточат правила идентификации игроков. Уже сейчас жители Китая обязаны называть свои настоящие имена и номера телефонов для регистрации учетных записей, но власти обеспокоены тем, что дети и подростки часто тайно используют для этого телефоны родителей.

В ценителей компьютерных игр может развиться зависимость. Она выражается в неконтролируемом захвате видеоиграми, которое преобладает над реальной жизнью.