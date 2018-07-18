Детскую футбольную команду в Таиланде выписали из больницы

Автор: Sky News 12 футболистов и их тренера выписали из больницы

18 июля из больницы в Таиланде выпустили всех 12 членов команды "Дикие кабаны" и их тренера .

Детей в возрасте 11-16 лет и их тренера выписали из больницы на день раньше, чем ожидалось - через восемь дней после того, как последнего спасли из пещеры. Футболисты дадут 45-минутную пресс-конференцию, сообщает Daily Mail.

"Мы дали возможностям представителям СМИ задать вопросы, чтобы потом дети вернулись к нормальной жизни без журналистов", - заявили представители власти.

Врачи попросили журналистов оставить детей в покое хотя бы на месяц. Психическое состояние детей и их тренера хорошее, но медики будут продолжать мониторинг.

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Дети пошли на прогулку в пещеру и исчезли 23 июня. Через девять дней их нашли два британских дайвера из спасательной команды. Из-за сезона дождей пещеру затопило. Всего в операции по спасению приняли участие около 3 тыс. военных и экспертов из разных стран мира, в том числе трое из Украины. 6 июля в пещере погиб бывший спецназовец 38-летний Саман Куман.