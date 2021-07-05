Десятки фейерверков случайно взорвались на пляже: видео

Несколько десятков фейерверков случайно взорвались. Фото: скриншот с видео

В штате Мэриленд, США, пришлось отменить феерверк накануне Дня независимости Штатов, 4 июля, из-за случайных взрывов нескольких десятков салютов.

Фура с фейерверками взорвалась на местном пляже, пишет издание BBC.

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Пострадал один человек - сотрудник компании-производителя салютов. Он отказался от госпитализации. Никто из отдыхающих не пострадал.

По словам полиции, взрыв спровоцировал один из фейерверков, случайно запущенный в сторону грузовика. Однако пожарные опровергли эту информацию.

"При разгрузке фуры были соблюдены все необходимые меры", - отметили спасатели.

Точная причина взрыва пока не установлена.

Truck full of fireworks Maryland pic.twitter.com/LlGRPWwAdr — Ringo Lennon (@Ringo_Lennon123) July 4, 2021

В Лос-Анджелесе взорвался полицейский грузовик для уничтожения бомб. Пострадали 17 человек. Полицейские обнаружили большое количество коммерческих фейерверков, а также самодельную взрывчатку. Взрыв произошел в тот момент, когда сотрудники сами намеренно взорвали устройства в грузовике.