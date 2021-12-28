Депутат Госдумы РФ призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь

Владимир Жириновский. Фото: Антон Новодережкин, ТАСС

Депутат Государственной думы России и глава партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал бомбить Украину в ночь на 1 января 2022 года.

Об этом Жириновский сказал в эфире государственного "Первого канала", пишет "Радио Свобода".

Пропагандист утверждает, что если бы занимал пост президента страны, то, без сомнений, отдал бы такой приказ.

"Часа в четыре утра, когда уже все подшофе", - добавил Жириновский.

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26 декабря на пресс-конференции в городе Грозный глава российского региона Чечня Рамзан Кадыров заявил о готовности "решать вопрос" с "присоединением" Украины к России или Чечне.

Отметил, что если бы перед ним поставили ​​такую задачу, он бы давно с ней справился.

Эти заявления российских политиков звучат на фоне обострения ситуации на границе России и Украины. Западные спецслужбы предупреждают, что Москва может готовить полномасштабное вторжение. Кремль подготовку к войне отрицает.