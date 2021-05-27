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четверг, 27 мая 2021 17:41

"Демонизируют человека" - Лавров вступился за Лукашенко

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&quot;Демонизируют человека&quot; - Лавров вступился за Лукашенко
Сергей Лавров уверен, что страны Запада настроены против Лукашенко. Фото: reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Запад не "демонизировать" режим самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщило издание "Интерфакс".

"Мы настаиваем на том, чтобы прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу", - прокомментировал он.

По его словам, режим Лукашенко "с первых же минут" захвата самолета Ryanair заявил "о готовности к транспарентности, к открытому расследованию, к приему соответствующих экспертов, к оказанию всей необходимой информации и необходимых материалов".

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Лавров уверен, что страны Запада, особенно государства Балтии, ведут себя "ну просто по дипломатическим меркам неприлично, и по человеческим меркам тоже".

Лавров заявил, что страны "громко объявили о санкциях, также громко требуют провести независимое международное расследование", но они якобы игнорируют то, "что это было сразу же предложено белорусскими властями".

"Но требуя расследования, они уже объявили о так называемом наказании", - отметил Лавров.

23 мая самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко приказал перехватить самолет авиакомпании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс. На борту был соучредитель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Блогера и его девушку Софию Сапегу арестовали.

Поводом для принудительной посадки лайнера Минск назвал сообщение о взрывчатке на борту. Якобы его получили от террористической организации ХАМАС. Однако боевики отрицают свою причастность.

Действия Лукашенко осудили страны Запада и собираются ввести санкции против Беларуси.

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Дата
27
мая

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