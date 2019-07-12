Дело Маркива: итальянский суд взялся за нардепа Маткивского

Итальянский суд хочет открыть уголовное дело против нардепа Маткивского. Фото: Stockworld

В Италии суд, который рассматривал дело нацгвардейца Виталия Маркива, решил направить запрос на открытие уголовного производства против народного депутата Украины Богдана Маткивского.

Об этом рассказал председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий в Facebook.

"Суд решил также направить запрос на открытие уголовного производства против народного депутата Украины Богдана Маткивского", - написал он.

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Депутаты Верховной Рады Богдан Маткивский и Андрей Антонищак выступали свидетелями по делу Маркива. Они в мае-июня 2014 года возглавляли подразделения Национальной гвардии Украины на горе Карачун у Славянска, где тогда служил Виталий Маркив.

В Италии приговорили к 24 годам тюрьмы нацгвардейца 29-летнего Виталия Маркива. Украинца обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014-м.