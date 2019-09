Действия Трампа являются трагедией и оскорблением для каждого американца - Байден

Бывший вице-президент США Джозеф Байден убежден, что действия Трампа "являются трагедией и оскорблением для каждого американца"

Об этом он написал в Twitter, комментируя публикацию стенограммы разговора американского лидера с президентом Владимиром Зеленским.

"Для страны трагедия в том, что наш президент поставил личную политику выше священной клятвы. Он поставил свои политические интересы над интересами национальной безопасности, которая поддерживает Украину против давления России. Это оскорбление каждого американца и основополагающих ценностей нашей страны. Это не проблема республиканцев или демократов. Это вопрос национальной безопасности", - отметил Байден.

Our president put personal politics above his sacred oath. The House must do its job and hold Donald Trump to account for his abuse of power. I will do mine, making my case for a presidency that will mean real help for those in our country who need it most. pic.twitter.com/NVbk9cnXEx