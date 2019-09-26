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четверг, 26 сентября 2019 08:07

Действия Трампа являются трагедией и оскорблением для каждого американца - Байден

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Действия Трампа являются трагедией и оскорблением для каждого американца - Байден
Байден считает, что Трампа нужно привлечь к ответственности. ФОТО: REX

Бывший вице-президент США Джозеф Байден убежден, что действия Трампа "являются трагедией и оскорблением для каждого американца"

Об этом он написал в Twitter, комментируя публикацию стенограммы разговора американского лидера с президентом Владимиром Зеленским.

"Для страны трагедия в том, что наш президент поставил личную политику выше священной клятвы. Он поставил свои политические интересы над интересами национальной безопасности, которая поддерживает Украину против давления России. Это оскорбление каждого американца и основополагающих ценностей нашей страны. Это не проблема республиканцев или демократов. Это вопрос национальной безопасности", - отметил Байден.

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"Конгресс должен исследовать факты и быстро предпринять меры, чтобы привлечь Дональда Трампа к ответственности", - подчеркнул он.

Прзидент США Дональд Трамп подтвердил, что обсуждал в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос относительно семьи бывшего вице-президента Джо Байдена.

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