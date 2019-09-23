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понедельник, 23 сентября 2019 18:22

Трамп признал, что обсуждал Байдена с Зеленским

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Трамп признал, что обсуждал Байдена с Зеленским
Дональд Трамп подтвердил, что говорил с Зеленским о Байдене. Фото: AFP

Прзидент США Дональд Трамп подтвердил, что обсуждал в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос относительно семьи бывшего вице-президента Джо Байдена.

В то же время Трамп опроверг утверждение, что оказывал давление на Киев. Об этом он заявил общаясь с журналистами, передает Forbes.

"Трамп подтвердил, что поднял вопрос (в телефонном разговоре 25 июля - ред.) с новоизбранным президентом Украины о Байденах, а также коррупции. Однако он опроверг утверждение, что пытался оказать давление на Зеленского с целью сотрудничества с его личным адвокатом Руди Джулианне для расследования деятельности Хантера Байдена с энергетической компанией Burisma", - пишет издание.

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Комитет США по вопросам разведки провел первые слушания относительно влияния Дональда Трампа на дело Джо Байдена в Украине. Расследуют, давил ли Трамп на Владимира Зеленского, чтобы открыть уголовное дело против семьи Байдена.

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