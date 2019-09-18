Дед сдает: в сети высмеяли Путина

В сети высмеяли позу Путина во время пресс-конференции израильского фонда Керен ха-Йесод в Москве.

Он опирался о стеклянную трибуну и приподнял левую ногу, пишет glavred.info.

Фото сделал политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий.

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"Путин сегодня на конгрессе Керен ха-Йесод. Таки в этой версии Путина действительно что-то все время клинит именно в левой подпорке. Да и вообще могли как-то лучше всю систему отрегулировать, а то выглядит как смесь Буратино на веревочках и ржавого аборигена планеты Железяка", написал под фото Голобуцкий.

Читатели высмеяли позу Путина.