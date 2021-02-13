Данные 30 тыс. сторонников Навального "слили" в Telegram-каналы

Данные около 30 тыс. сторонников российского оппозиционера Алексея Навального "слили" в Telegram-каналы. Фото: REUTERS

Данные около 30 тыс. сторонников российского оппозиционера Алексея Навального "слили" в Telegram-каналы, специализирующиеся на утечке данных.

В файле под названием "ФБК" содержатся имена, фамилии и номера телефонов около 30 тыс. жителей России, среди которых координаторы региональных штабов Навального. Об этом сообщает "Коммерсант".

Имена людей, упоминаемых в файле, совпадают с теми, которые указаны в них в аккаунтах в "ВКонтакте". Некоторые из них состоят в оппозиционных группах в социальной сети, другие - фигурируют в списках задержанных на акциях протеста в поддержку Навального.

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Издание связалось с 30 людьми, данные которых содержатся в файле. Четверо из них подтвердили участие в сообществах сторонников Навального. Кроме того, глава штаба Навального в Ростове-на-Дону Ксения Середкина заявила, что в базе действительно указаны ее данные.

Специалисты, опрошенные изданием, предположили, что база составлена ​​по открытых источников. И может быть не связана с прямой утечкой.

Российскому политику Алексею Навальному изменили условный срок на реальный. Он должен провести 2 года и 8 месяцев заключения в колонии общего режима. Учли год, который Навальный провел под домашним арестом. Алексея Навального и его брата Олега в 2014 году обвинили в том, что их бизнес по доставке посылок нанес ущерб крупному клиенту - косметической компании "Ив Роше". Алексею присудили условный срок, а его брату Олегу - реальный 3,5 года колонии. Сейчас Федеральная служба исполнения наказаний решила, что Навальный нарушил правила испытательного срока, и требовала, чтобы он пришел на инспекцию 29 декабря. Он находился на лечении в Германии после отравления. ФСИН считает, что он мог появиться: как считает ведомство, политик был достаточно здоров. 6-летний испытательный срок истек 30 декабря прошлого года.