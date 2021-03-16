Далай-лама сбегает в Индию

Департамент информации и международных отношений Центральной тибетской администрации в Дхарамсале / Wikipedia

В ночь на 17 марта 1959 года Далай-лама XIV и его сторонники бежали из Тибета в индийский город Дхарамсала, где сформировали правительство Тибета в изгнании, который существует по сей день.

Территория Тибета находится с тех пор под управлением Китая. Центральная тибетская администрация в Индии считает это незаконной оккупацией. Тибетцы считают, что Тибет - отдельная нация с долгой историей независимости.

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Позиция Пекина в том, что Китай многоэтнический, и тибетцы входят в признанные нации, над которыми власти Китая непрерывно осуществляет суверенитет более 700 лет. Пекин считает, что тибетцы не был независимым, а их фактическая независимость в 1912-1951 годах - "фикция империалистов, совершивших агрессию против Китая".

Вместе с Далай-ламой в Индию сбежали около 100 тыс. тибетцев. Финансируют тибетский власть в изгнании за счет частных пожертвований, собранных с помощью таких организаций как "Тибетский фонд", и помощи правительств. В частности, власти Индии и США.

Центральная тибетская администрация до сих пор находится в городе Дхарамсала. Она представляет народ китайского Тибетского автономного района и других районов Китая, где живут тибетцы. Так называемый "Большой Тибет" сейчас разбросан по разным китайским провинциям. Администрация обеспечивает благосостояние тибетской общины в изгнании в Индии.