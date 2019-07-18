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четверг, 18 июля 2019 10:34

"Чтобы создать давление на Зеленского и навредить предвыборным перспективам" - Волкер о продлении ареста морякам

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&quot;Чтобы создать давление на Зеленского и навредить предвыборным перспективам&quot; - Волкер о продлении ареста морякам
Курт Волкер осудил продление ареста украинских моряков. Фото с открытых источников.

Продолжение ареста моряков, а также решение об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей - это попытка Кремля давить на Владимира Зеленского перед парламентскими выборами.

Заявил Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер "Голосу Америки".

"Задержание моряков было незаконным с самого начала, и они должны быть освобождены сразу. Их атаковали в международных водах и незаконно захватили. Их надо вернуть в семьи как можно скорее. Я убежден, что президент Путин и Россия используют моряков и вопрос с российскими паспортами для того, чтобы создать давление на Зеленского и навредить его предвыборным перспективам. Но я не думаю, что это сработает. Украинцы имеют свое мнение относительно своего выбора. Они также понимают, что такое давление России не сможет победить Украину ", - сказал Курт Волкер.

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Лефортовский суд Москвы в среду, 17 июля, удовлетворил ходатайство следствия и продлил еще на 3 месяца срок содержания под стражей 24-м украинским морякам, захваченным в районе Керченского пролива осенью 2018-го. Заседание проводили в закрытом режиме. На суд приехали родственники военнопленных.

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