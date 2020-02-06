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четверг, 06 февраля 2020 17:07

Чтобы не накашляли: к Путину пускают после проверки температуры

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Чтобы не накашляли: к Путину пускают после проверки температуры
Посетителей Кремля теперь проверяют с тепловизором. Фото: techno.znaj.ua

В Кремле изменились правила досмотра участников мероприятий с участием президента Владимира Путина. Кроме стандартной проверки документов, "человек с тепловизором в руках" замеряет у посетителей температуру тела.

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист "Дождя" Антон Желнов.

"И об эпидемии. В Кремле теперь добавилась новая процедура проверки - человек с тепловизором в руках, который замеряет вам температуру", - говорится в сообщении.

Другие журналисты также сообщали о нововведениях. Одними из первых с чрезвычайными мерами столкнулись те, кто прибыл 6 февраля в Кремль на заседание совета по науке и образованию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил российскому изданию "Вести", что в Кремле приняли дополнительные меры предосторожности против коронавируса. По его словам, проверяются все участники публичных мероприятий. А тепловизор - мера предосторожности.

Однако вице-премьер Татьяна Голикова заявила "Интерфаксу", что тепловизор на входе в Кремль не связан с коронавирусом. По ее словам, его применяют из-за эпидемии сезонного гриппа.

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В конце января в России обнаружили два первых случая заражения коронавирусом 2019-nCoV. Его диагностировали у двух граждан Китая, находящихся в Забайкальском крае и Тюменской области.

Всего, по состоянию на день 6 февраля, сообщают о 28 273 официально подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом 2019-nCoV и 565 летальных случаев.

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Дата
06
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