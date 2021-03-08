Что будет делать Украина, если запустят "Северный поток-2" - назвали несколько сценариев

Украина будет вынуждена оптимизировать свою газотранспортную систему исключительно для удовлетворения внутреннего спроса. Фото: unsplash

Если "Северный Поток-2" введут в эксплуатацию, Украина имеет несколько сценариев действий.

Об этом рассказал экономической газете Венгрии "Вилаггаздашаг" генеральный директор Оператора газотранспортной системы Сергей Макогон, передает посольство Украины в Венгрии.

По его словам, когда российский газ пойдет в обход нашей территории, Украина будет вынуждена оптимизировать свою газотранспортную систему исключительно для удовлетворения внутреннего спроса. Он добавил, что тогда европейские страны столкнутся с потерей гибкости украинской ГТС.

"Мы разработали несколько сценариев. Поскольку в Украине - самый большой внутренний рынок потребления газа в Восточной Европе размером 30 млрд куб. м, а собственная добыча газа составляет 20 млрд куб. м, услуги газотранспортной системы будут востребованы в любом случае. Но транзитные мощности будут оптимизированы, ведь мы не можем позволить себе содержание мощностей, которые не будут задействованы для транзита", - говорит Макогон.

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Он добавляет, что Оператор газотранспортной системы должен обеспечить экономически целесообразный тариф для внутренних потребителей и для коммерческих клиентов.

"Это означает, что мы модернизируем только те компрессорные станции, которые будут использоваться, а другие будем постепенно выводить из эксплуатации. В случае полного отказа от транзита нашей территорией - уже нельзя будет воспринимать украинскую ГТС как доступный запасной вариант. Это не было бы ни справедливой, ни реалистичной позицией", - убежден Макогон.

Правительство Германии продолжит искать диалог с администрацией президента США Джо Байдена по вопросу отмены санкций против проекта строительства российского газопровода "Северный поток - 2".