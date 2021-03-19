ЦРУ возглавил опытный дипломат

Главой ЦРУ стал Уильям Бернс. Фото: Reuters

Сенат США утвердил кандидатуру дипломата Уильяма Бернса на должность директора Центрального разведывательного управления.

Сенат единогласно принял решение о назначении Бернса, кандидатуру которого выдвинула администрация президента США Джо Байдена, пишет CNN.

Бернс с 2005 по 2008 год занимал должность посла США в России и работал над "перезагрузкой отношений" с ней в начале президентства Барака Обамы.

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Он также работал на нескольких должностях в Госдепартаменте США.

Уильям Бернс - дипломат с 33-летним стажем.

О намерении назначить Бернса главой разведывательного ведомства Байден объявил еще 11 января. Он заявил тогда, что Бернс "разделяет мое глубокое убеждение в том, что разведка должна быть аполитичной, и что преданные профессионалы разведки, служащие нашей стране, заслуживают нашей благодарности и уважения".