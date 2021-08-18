Covid-штамм Delta зафиксировали в 148 странах мира: какая ситуация в Украине

"Дельта" распространился на территории 148 стран мира. Фото: Pixabay

Штамм коронавируса Delta зафиксировали минимум в 148 странах мира.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Впервые вариант Covid-19 обнаружили в Индии. Также ВОЗ опубликовала данные о распространении миром других заразных штаммов коронавируса.

Британский штамм Аlpha обнаружили в 190 странах. Вариант Beta, который пришел из Южной Африки, зафиксировали в 138 государствах. Бразильский штамм Gamma распространился в 82 странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус притормозил. Какая ситуация в регионах

Вариант Delta активно распространяется по Украине. За последние сутки в Украине обнаружили 1447 новых больных на коронавирус. Из них детей - 104, медработников - 38.