Covid-19: в стране зафиксировали рекорд смертности в сутки

В Молдове зафиксировали рекордное количество умерших за последние сутки. Фото: Reuters

В Молдове установили рекорд по количеству человек, умерших за сутки от Covid-19.

Так, за последние 24 часа от коронавируса умерло 22 человека. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения, труда и социальной защиты страны.

Всего количество жертв коронавирусной инфекции составляет 2460 человек.

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Отмечается, что во вторник, 8 декабря, в стране зафиксировали 1709 новых случаев заражения. За последние сутки обработали 3792 тесты.

Общее количество инфицированных Covid-19 в Молдове составляет 119 204 человека.

За последние сутки в Украине количество выздоровлений от коронавируса превысило количество новых больных - 12 860 против 10 811. Среди выявленных новых больных 520 детей и 512 медработников. Всего, по состоянию на утро 8 декабря, имеем 832758 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Преодолели болезнь 436654 пациенты.