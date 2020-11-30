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Covid-19: в стране усилили комендантский час

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Covid-19: в стране усилили комендантский час
В Турции обнаружили 608 тыс. Случаев коронавируса. Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усилил комендантский час, введенный из-за пандемии коронавируса.

Жители страны на выходных будут находиться в полной изоляции. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в будние дни гражданам нельзя оставлять дома с 21:00 до 05:00.

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Теперь же на выходных им вообще запрещается выходить из дома - комендантский час начинается с 21:00 пятницы и продлится до 05:00 понедельника. То есть жители Турции в субботу и воскресенье будут находиться в полной изоляции.

Жесткие ограничения ввели после того, как новые случаи заболевания и смерти от коронавируса достигли рекордных максимумов за последние недели.

За последние сутки в Украине обнаружили 9946 новых больных коронавирусом. Из них детей - 570, медработников - 360. По состоянию на утро 30 ноября имеем 732625 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

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