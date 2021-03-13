Covid-19 в Европе. Украина - в четверке стран-лидеров антирейтинга

За прошедшие сутки в странах Европы зарегистрировали почти 200 тысяч заражений Covid-19.

Лидерами антирейтинга по количеству новых случаев Covid-19 является Италия, Франция, Польша и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге наша страна на 8-м месте, пишет сайт Worldometers.

Всего в мире диагностировано 116 млн случаев заражения коронавируса, 91 млн больных уже вылечились. Подтверждено 2620197 смертей от Covid-19.

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Продолжают бороться с болезнью более 21 млн человек.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что второй год пандемии Covid-19 может быть более жестким, чем первый.

В конце 2020 в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% заразнее вируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь Covid-19.

Между тем в Украине обнаружили два случая "британского" штамма Covid-19 у двух жителей Ивано-Франковска.