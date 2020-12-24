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четверг, 24 декабря 2020 04:25

Covid-19: Ученые исследовали защитные функции маски

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Covid-19: Ученые исследовали защитные функции маски
Ношение маски не защитит от Covid-19. Фото: eadaily.com

Ношение медицинских масок является недостаточной мерой для профилактики заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, обнародованные в статье на Physics of Fluids.

Чтобы снизить риск до минимума, нужно также соблюдать социальную дистанцию около двух метров.

Исследователи проанализировали, какую роль играют различные материалы, из которых изготовлены маски, в предотвращении распространения коронавируса во время чихания или кашля. Выяснилось, что некоторые материалы позволяли каплям распространяться на расстояние более чем полтора метра.

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В частности, респиратор улавливал 100% капель, обычная маска пропускала около 3,6%. Если учесть, что во время однократного чихание в воздух может попасть примерно 200 млн вирусных частиц, даже такое количество представляет серьезную угрозу заражения для человека, который стоит поблизости.

Израильский ювелирный бренд Yvel создал самую дорогую защитную маску для лица стоимостью $ 1,5 млн.

Заказчиком стал китайский бизнесмен в США, который остался анонимом.

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