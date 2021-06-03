Covid-19 будут определять за 3 сек. - подробности

Иллюстративное фото. Депутат каталонского парламента Лаура Вилагра, 2 июня 2021 года / Getty Images

Ученые разрабатывают очки, которые смогут определить, есть ли у человека Covid-19, только за 3 с.

Ученые приблизились к завершению разработки очков, которые смогут выявить коронавирус. Об этом пишет Weekly Euro News.

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Очки будут делать снимок глаз человека, а искусственный интеллект будет определять, есть ли у человека коронавирус. Над разработкой работают ученые из Испании, США и Китая.

Очки выявляют симптомы болезни в глазах. У пациентов с коронавируса, в которых отсутствуют другие симптомы, наблюдают характерно воспаление глаз. Это позволило ученым разработать еще одно устройство для обнаружения болезни.

По словам инженера Innoarea Альфонсо Сориано, очки способны обеспечить практически мгновенный результат. Ученые предлагают сначала использовать очки, а для верности, после положительного результата, сдавать полноценный ПЦР-тест сразу в мобильной клинике. Ученые предлагают использовать систему в качестве дополнительной меры безопасности на крупных мероприятиях или в индустрии гостеприимства.

В субботу, 29 мая, провели первое испытание очков в ЕС, чтобы подтвердить их эффективность. Успешное тестирование изобретения провели в испанской Валенсии.