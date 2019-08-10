Число жертв в результате взрыва на военном полигоне в РФ возросло

Число жертв взрыва на военном полигоне в России возросла. Фото с открытых источников.

Число жертв в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области России возросло до 5 человек. Еще трое в тяжелом состоянии.

Их доставили в специализированное медицинское учреждение. Пострадавшие получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

В корпорации з атомной енергии "Росатом" сообщили, что трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке, передает Украинская правда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сожгли всю одежду: пострадавшие от взрыва в Архангельске получили дозу радиации

Минобороны РФ сообщило, что в Архангельской области при взрыве на военном полигоне пострадали шесть человек. Еще двое погибли. В министерстве утверждали, что после ЧП никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.