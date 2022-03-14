Цифровая блокада РФ: за сутки мировые компании наложили новые санкции

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За минувшие сутки ряд компаний еще больше расширили цифровые санкции против России.

Ежедневно технологичные компании одна за другой блокируют РФ и прекращают свою работу на ее территории, сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

"Чем жестче агрессор бьет по нашим домам, тем сильнее мир влияет на привычную жизнь россиян, постепенно возвращая их к Советскому Союзу", - говорится в сообщении.

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За последние сутки:

- ASUS присоединился к цифровой блокаде и покидает РФ;

- японская компания Ricoh, производящая принтеры, фотоаппараты и прочее, приостанавливает поставки товаров;

- Instagram прекратил работу в России;

- Багамские острова, одна из самых популярных офшорных зон, присоединились к санкциям против РФ и РБ;

- международные денежные переводы Paysend ушли из России;

- дипломы, выданные российскими университетами, больше не признаются в мире;

- Toyota остановила производство и поставку автомобилей на рынок РФ.

В России также заблокирован доступ к PS Store, Xbox, часть разработчиков закрыла возможность россиянам покупать свои игры в Steam и Epic Games.

Россия из-за санкций потеряла доступ к $300 млрд своих резервов. США, ЕС и их союзники заблокировали РФ доступ к части золотовалютных резервов. Страна-агрессор не может воспользоваться почти половиной из них.