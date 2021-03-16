Четырех насильников публично повесили

Казнь в Иране в 2014-м / Getty Images

Четырех мужчин, которые изнасиловали альпинистку на глазах у ее связанного мужа, повесили в Иране.

Нападение произошло во время восхождения пары в провинции Хорасан-Разави, на северо-востоке Ирана. Об этом пишет Daily Star.

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Иранское телевидение рассказало, что мужчины связали мужу руки и ноги, после чего изнасиловали жену на глазах. Все насильники позже были арестованы полицией. Банда была идентифицирована и обвинена в похищении и изнасиловании, а также в угрозах расправы над мужем.

Уголовный суд направил дело в Верховный суд, где мужчин приговорили к смертной казни через повешение. Казнь провели в центральной тюрьме города Мешхед.

В то же время в Иране часто жертвам изнасилования предъявляют встречные обвинения в супружеской неверности, неприличной или аморальном поведении, когда они сообщают в полицию о сексуальном насилии.

В правовой системе страны секс по обоюдному согласию вне брака наказывается избиением, поэтому жертва может быть привлечена к ответственности, если судьи ей не поверят. Угроза обвинению в супружеской неверности, неприличном или аморальном поведении в Иране часто сдерживает жертв сообщать о сексуальном насилии.

Иран - одна из немногих стран, где казнят людей, признанных виновными в изнасиловании. Иранский режим казнит больше людей на душу населения, чем любая другая страна. По данным правозащитников с Amnesty International, в 2019-м были казнены более 250 человек.