Через штурм Капитолия увольняются чиновники

После захвата Капитолия увольняются чиновники. Фото: Reuters

В США некоторые чиновники заявили об увольнении после захвата Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Министр образования Бетси Девос, министр транспорта Элейн Чао, помощница секретаря Министерства здравоохранения и социальных служб Элинор МакКенса-Кац объявили об отставке.

Как сообщает CNN, МакКенса-Кац планировала остаться, но ее планы изменились.

"Вчера вечером мои планы резко изменились, когда я видела захвата здания Капитолия. Считаю, что такое поведение было абсолютно неприемлемым, и в глубине души я просто не могу продолжать", - сообщила помощница секретаря.

Чао обсудила этот вопрос со своим мужем - лидером сенатского большинства и политиком-республиканцем Митчем Макконелом.

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"Сегодня было много размышлений и дискуссий. Очевидно, это было правильное решение", - заявила Министерка транспорта.

6 января Конгресс США должен был утвердить результаты голосования выборщиков, которые подтвердили победу Джо Байдена. Однако заседание пришлось прервать на несколько часов из-за протестов сторонников Трампа, которые прорвались в здание. Во время столкновений у Конгресса погибли четыре человека. Полиция задержала 52 человека. Несмотря на все в четверг Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.