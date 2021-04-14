Через коронавирус смертность полгода превышает рождаемость

Женщина кладет розу на месте, символизирующий жертв Covid-19, во время акции возле больницы в Рио-де-Жанейро, 24 марта 2021 года / CNN

Шестой месяц подряд в бразильском Рио-де-Жанейро больше смертей, чем рождений. Это последствия кризиса Covid-19 в стране.

Второй по численности город зарегистрировало 36,4 тыс. смертей в марте. Это на 16% больше, чем 32 тыс. новорожденных за месяц. Также по меньшей мере в 10 других городах страны с населением более полумиллиона человек зарегистрировано больше смертей, чем рождений в прошлом месяце. Об этом пишет CNN.

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Города по стране сильно пострадали от всплеска смертей от Covid-19, частично вызванные новыми штатами вируса, которые являются заразными. Также способствует небрежность бразильцев в карантин и социальной дистанции. Мрачное соотношение смертей и рождений - еще одна линза к национальной кризисы, федеральная и местные власти не смогли сдержать более чем через год после начала пандемии.

По статистике Университета Джона Хопкинса, 77,5 тыс. бразильцев умерли от Covid-19 за последний месяц, и диагностировано более 2 млн новых случаев. Во всех 27 штатах и ​​федеральном округе Бразилии, кроме трех, уровень занятости отделений интенсивной терапии - более 80%. Население страны - 211 млн человек.

Вакцинация в Бразилии происходит медленно. Причины - внутренние политические споры и трудности с закупкой вакцин. По данным Минздрава Бразилии, 6,3 млн человек или около 3% населения полностью привились. 21,1 млн человек получили одну дозу вакцины. Многие малообразованные бразильцы не знают, что следует получить 2 дозы вакцины, поэтому не приходят по другую.

Эксперты говорят, что пока коронавирус бесконтрольно распространяется, могут возникать новые мутации. Существующие в стране штаммы, как P.1 приводят к росту случаев заболевания в соседних странах и побудили Францию ​​на этой неделе приостановить полеты в Бразилию.

Президент страны Жаир Болсонару поддержал вакцинацию. Но его критики говорят, чтобы он применил такой же подход к другим направлениям борьбы с вирусом. Болсонару не раз умалял опасности от Covid-19, который называл "маленьким гриппом", и говорил, что во всех странах умирают от коронавируса. Он настаивает, что экономическое здоровье страны приоритетнее, чем карантин.