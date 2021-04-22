Церемония "Оскар" в новом формате состоится в это воскресенье

Церемонию вручения "Оскара" проведут 25 апреля. Фото: oscars.org

93-ю церемонию вручения престижной кинопремии "Оскар" проведут в ближайшее воскресенье, 25 апреля. В этом году церемонию перенесли с февраля на конец апреля из-за пандемии.

Пандемия также стала причиной еще одного нововведения: в этом году впервые на премию могли номинировать фильмы, которые демонстрировались онлайн. Хотя и с условием: иметь запланированный показ в больших кинотеатрах.

Церемонию вручения наград проведут в нескольких местах. Кроме традиционного театра Dolby, часть праздничных мероприятий будет проходить в здании железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса Union Station. Запланированы также спутниковые включения из Лондона и Парижа - для гостей, которые не имеют возможности прибыть в США.

Изменения коснулись и формата церемонии. В этом году она будет похожа на фильм. В частности, вместо привычных 45 секунд на речь победители смогут произнести полноценную речь или рассказать свою историю.

Проведут церемонию вручения "Оскара" Брэд Питт и Зендея. Награды победителям раздадут Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Холли Берри, Хоакин Феникс, Харрисон Форд.

В сценарии оставили традиционную красную дорожку перед началом церемонии. Ее проведут с соблюдением социальной дистанции. Медицинские маски также будут, рассказали продюсеры "Оскара". Для них приготовили отдельную роль - обещают, что маски станут частью шоу.

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Начнется церемония с полуторачасового песенного шоу с участием претендентов на премию.

Посмотреть трансляцию церемонии вручения престижной премии Американской академии киноискусства можно будет во всемирной сети. Транслировать мероприятие будут в 225 странах мира. Посмотреть церемонию вручения "Оскара" онлайн смогут и украинцы.

Торжества церемонии "Оскар 2021" начнутся в воскресенье 25 апреля в 18:30 по местному времени. По киевскому времени, это 26 апреля в 01:30.

В истории вручения "Оскара" до нынешнего года церемонии переносилы только четыре раза. В 1938 году отложили на неделю из-за сильного паводка. В 1968-м перенесли с 8 на 10 апреля из-за похорон Мартина Лютера Кинга, убитого накануне. В 1981-м отложили на 24 часа из-за попытки убийства тогдашнего президента США Рональда Рейгана. В 2018-м церемонию перенесли с февраля на март в связи с проведением Зимних олимпийских игр.