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вторник, 28 июля 2020 23:45

Цены на продукты не меняются годами – украинка о жизни в Китае
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Украинка Кристина Лесюк из Луцка переехала в китайский город Линьи. Девушка рассказывает об учебе, трудностях с визами и особенностях местного менталитета.

"Идея поехать в Китай возникла внезапно. Появилось желание сменить обстановку. Кроме того, в Луцке некоторое время не имела работы. Нашла знакомую, которая на тот момент около года жила в Китае. Прошла через интернет собеседование в компании, где она работала, - рассказывает Кристина Лесюк, - Сначала работала учителем английского в детском садике, а уже потом начали брать в школы и специализированные курсы".

Говорит, что прижиться в стране сложно, многое к чему следует привыкать годами. Например, к тому, что китайцы везде мусорят, или могут сходить в туалет где вздумается а маленькие дети вообще имеют вырез на штанах и могут сходить в туалет прямо посреди торгового центра. Но, иностранцев привлекает здесь стабильность. Цены не меняются годами. А минимальную еду и одежду могут себе позволить даже самые бедные.

Кристина Лесюк переехала в китайский город Линьи. Собеседование для работы прошло в интернете
Фото: Кристина Лесюк
Кристина Лесюк переехала в китайский город Линьи. Собеседование для работы прошло в интернете
Кристина Лесюк переехала в китайский город Линьи. Собеседование для работы прошло в интернете
Кристина Лесюк переехала в китайский город Линьи. Собеседование для работы прошло в интернете
Кристина Лесюк переехала в китайский город Линьи. Собеседование для работы прошло в интернете

"Документы на пребывание в Китае сейчас все сложнее получить. У меня весь процесс подготовки рабочей визы длился три месяца. Сейчас сроки такие же, но шансы получить визу минимальны. Китай перестает быть открытым для иностранцев. Ведь даже рабочую визу сейчас оформить проблематично: очереди по 200 человек, собеседование с консулом, тщательная проверка китайских компаний по найму иностранцев", - объясняет украинка.

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Сейчас Кристина учится в местном университете. Этого требует виза, которую предоставили девушке.

"Сейчас имею подработки на фрилансе: уроки английского языка, частное репетиторство по русскому языку. Кроме того, есть работы, связанные с контролем качества партий товаров. Скажем, вы покупатель товаров из-за границы, и чтобы не ехать в Китай проверять свой заказ, вам дешевле заплатить человеку, который придет на определенный завод, проверит все, что надо, и отправит вам фотоотчет. Также работаю моделью для онлайн магазинов одежды, снимаюсь в рекламе, помогаю людям заказывать и отправлять товары из Китая".

Харьковчанка Анна Гончаренко переехала в итальянский город Асти. Приехала сюда на работу, а позже познакомилась с будущим мужем. Последние годы Анна составляет индивидуальные маршруты, проводит гастротуры и экскурсии.

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