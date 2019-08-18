Цена Brexit: британцев пугают дефицитом продуктов и лекарств

Жесткий Brexit может привести к дефициту товаров, топлива и лекарств в Британии. Фото - sterling-law.co.uk

Великобританию ждет дефицит топлива, продуктов питания и медикаментов в случае выхода из Европейского союза без соглашения с Брюсселем.

Но правительство страны намерено покинуть ЕС 31 октября при любых условиях. Об этом сообщает The Sunday Times, ссылаясь на секретные правительственные документы.

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В документах говорится о том, что такое развитие событий грозит кризисом работы портов, жестким рубежом с Ирландией, а также ростом расходов на социальное обеспечение.

Кроме того, более 85% грузовиков, которые проходят через Ла-Манш, не смогут пройти таможню во Франции. Это повлечет за собой задержки в поставках топлива и медикаментов, а также пищевых продуктов.

Министр финансов Великобритании Филипп Хаммонд заявил, что самовольный выход страны из ЕС может стоить британскому бюджету 114 миллиардов долларов.