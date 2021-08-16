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вторник, 17 августа 2021 06:00

Человек впервые пересек океан на воздушном шаре

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Человек впервые пересек океан на воздушном шаре
Воздушный шар Double Eagle II / National Air and Space Museum

17 августа 1978-го воздушный шар завершил первый полет над Атлантическим океаном, когда сел на ячменное поле недалеко от Парижа. 137 часов понадобилось ему, чтобы прилететь со штата Мэн, США. Заполненный гелием шар пилотировали Бен Абруццо, Макси Андерсон и Ларри Ньюман. Они пролетели 5200 км за шесть дней.

Полеты человека на воздушном шаре стали реальностью в начале 1780-х, когда французские братья Жозеф и Этьен Монгольфье успешно разработали такое средство для полетов. Воздушные шары наполнялись газом легче воздуха, например гелием или водородом. Первые достижения в области воздухоплавания достигли в 1785 году, когда француз Жан-Пьер Бланшар и американец Джон Джеффрис первыми пересекли Ла-Манш по воздуху. В XVIII-XIX веках воздушные шары использовались больше для военного наблюдения и научных исследований, чем для транспорта или спорта. В качестве способа передвижения по воздуху воздушный шар был вытеснен самоходным дирижаблем в конце XIX века.

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Однако в начале ХХ века интерес к спортивным полетам на воздушном шаре начал расти, и за дальние полеты ежегодно предлагался международный трофей. После Второй мировой войны новые технологии сделали полеты на воздушном шаре более безопасными и доступными, и к 1960-м годам этот вид спорта приобрел широкую популярность. Трансатлантический полет, впервые осуществленный самолетом и дирижаблем в 1919-м.

С 1859 года до полета Double Eagle II в 1978 году было совершено 17 неудачных трансатлантических полетов на воздушном шаре, в результате которых погибли по меньшей мере семь воздухоплавателей. В сентябре 1977 года Бен Абруццо и Макси Андерсон сделали первую попытку пролететь на Double Eagle I, но были сбиты с курса и вынуждены покинуть Исландию после того, как пролетели 4750 км за 66 часов. Абруццо потребовалось несколько месяцев, чтобы оправиться от обморожения, но к 1978 году он и Андерсон были готовы повторить попытку. Они добавили Ларри Ньюмана в качестве третьего пилота, и 11 сентября 1978 года Double Eagle II стартовал со штата Мэн.

11-этажный воздушный шар, наполненный гелием, хорошо продвинулся в течение первых четырех дней, и три пилота выжили, питаясь хот-догами и консервированными сардинами. Единственная реальная проблема произошла 16 августа, когда атмосферные условия вынудили Double Eagle II опуститься с 6000 м на опасные 1200 м. Они сбросили балласт и вскоре снова поднялись на безопасную высоту. Той ночью они достигли побережья Ирландии и 17 августа перелетели через Англию к месту назначения на поле Ле Бурже в Париже, где приземлились.

В 1981 году Бен Абруццо, Ларри Ньюман, Рон Кларк и Роки Аоки из Японии вылетели из Нагашими, Япония, в национальный лес Мендосино в Калифорнии, совершив первый перелет через Тихий океан. Американец Джо Киттингер совершил одиночный трансатлантический полет на воздушном шаре в 1984 году. В 1995 году американец Стив Фоссет совершил одиночный полет через Тихий океан. Одна из последних границ полетов на воздушном шаре была покорена в 1999 году, когда Бертран Пикар из Швейцарии и англичанин Брайан Джонс совершили первое беспосадочное кругосветное путешествие на гибридном гелиевом и воздушном шаре. Они вылетели из Швейцарских Альп, обогнули земной шар и приземлились в Египте, преодолев более 46600 км за 20 дней.

Затем, в 2002 году, американский авантюрист Стив Фоссет стал первым человеком в истории, который в одиночку совершил кругосветное путешествие на воздушном шаре.

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Дата
17
августа

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Человек впервые пересек океан на воздушном шаре

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