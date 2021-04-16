Целитель лечит больных от всех недугов ромом и мачете

Духовный целитель на Кубе делает операции с помощью мачете и говорит пациентам, полбутылки рома в неделю поможет предотвратить Covid-19.

Хорхе Ян Голиан лечит кубинцев альтернативной медициной. Они идут к нему, несмотря на то, что коммунистическая страна предлагает жителям бесплатную медицину. Об этом пишет Daily Mail.

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На Кубе работает 33 тыс. врачей. На острове живет 11 млн кубинцев. На одного врача приходится 343 пациента. В службе здравоохранения также 498 поликлиник. Многие из них предлагают специализированное лечение.

Кубинский целитель утверждает, что более 30 лет назад его посетил дух, сказал начать лечить людей своим мачете. С тех пор занимается этим и сейчас выполняет 120-150 операций в день в Гаване. За эти годы, по его словам, провел несколько тысяч операций без анестезии.

Голиат призывает пациентов выпивать полбутылки рома еженедельно или нюхать пакеты с камфарой - лекарствами, полученным из дерева, которое используется для лечения болей и кашля. Советует это делать время от времени, чтобы не заболеть Covid-19. Люди обращаются к нему за советом по всему - от бесплодия до боли в пояснице. Некоторые пациенты говорят, что авторитет Голиата объясняется способностью сочетать операции с мачете с традиционной медициной.

"Сначала человек немного доверяет, но когда приходите и видите, что то же, что вам говорит наука, совпадает с тем, что говорит этот человек, то его слова вызывают доверие", - говорит пациент Леонидес Лара.

Для многих такое лечение не просто лекарства, а духовное и эмоциональное переживание.

"Поразительно, как он чудесным образом угадывает вещи и рассказывает вам, как ваши дела", - говорит другой пациент, которому Голиат лечит боли в пояснице.

Медсестры боятся работать с ним из-за страха оказаться в тюрьме. Полиция не раз расследовала его практику в прошлом, но он настаивает, что не делает ничего противозаконного.

"Пусть приедет полиция и проверит все, что нужно. Инспекторы приходят сюда за большого количества людей. Но я не делаю ничего плохого", - говорит Голиант.

В разгар пандемии в прошлом году почти 40 стран, включая Италию и Мексику принимали кубинских врачей для помощи в борьбе с коронавируса. В последние в самой стране наблюдается всплеск случаев заболевания Covid-19. По состоянию на 16 апреля в стране зарегистрировано более 90 тыс. Случаев заболевания, и почти 500 человек умерли. Хотя показатели намного ниже, чем во многих других странах, на Кубе наблюдают резкий всплеск заболеваний.