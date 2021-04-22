Чехия вышлет еще около 70 сотрудников российского посольства

Акция протеста под российским посольством в Праге 19 апреля / Getty Images

Чехия решила сравнить количество работников российского посольства в Праге с количеством чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского дипломатического представительства. Об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кульганек.

В полдень 22 апреля истек срок, к которому Россия должна позволить всем 20 чешским дипломатам, высланным ранее русскими, вернуться в посольство в Москве. Россия выслала чешских дипломатов в ответ на высылку 18 сотрудников российского посольства, которые, по мнению чешских властей, работали на российские спецслужбы. Об этом пишет "Европейская правда".

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Россия есть время до конца мая вывезти своих работников и дипломатов из Праги.

После отъезда чешских работников в посольстве Чехии в Москве оставалось 24 сотрудника. В частности, пять дипломатов и 19 административно-технических работников. В посольстве России в Праге есть 27 дипломатов и 67 административно-технических работников.

Предварительно 21 апреля глава МИД Чехии Кульганек объявил послу России Александру Змеевському, что, если Россия не примет обратно всех 20 высланных дипломатов, Прага сократит количество работников российского посольства. Он отметил, что чешских дипломатов в России значительно меньше, чем русских в Праге.

Чехия обвинила Россию в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 на складах оружия в Чехии и приведшего к разрушениям и гибели двух местных жителей. Из-за этого Чехия выслала 18 российских дипломатов, работавших на спецслужбы. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.