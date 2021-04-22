Чехия вышлет еще около 70 сотрудников российского посольства

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 135
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Просмотров: 108
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
1 Просмотров: 225
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 225
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 468
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
1 Просмотров: 603
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
Просмотров: 864
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 216
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 414
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2394
Фото
Все фото
4
4
5
6
3
Двойник Рианны мечтает выиграть титул самых красивых ягодиц мира
Двойник Рианны мечтает выиграть титул самых красивых ягодиц мира
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Украинка в Абу-Даби пыталась продать правительству Чехии вакцину Covishield - подробності и фото
Украинка в Абу-Даби пыталась продать правительству Чехии вакцину Covishield - подробності и фото
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
Мужчину с 7-летней дочерью расстреляли в автомобиле возле McDonald&#039;s
Мужчину с 7-летней дочерью расстреляли в автомобиле возле McDonald's
Видео
Все видео
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Во время лыжного марафона на Камчатке погиб спортсмен. Момент попал на видео
Во время лыжного марафона на Камчатке погиб спортсмен. Момент попал на видео
В России 14-летний школьник устроил смертельное ДТП. Пятеро погибших
В России 14-летний школьник устроил смертельное ДТП. Пятеро погибших
Посольство России в Праге облили кетчупом
Посольство России в Праге облили кетчупом
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
Интервью
1/5
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 297
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 54
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 225
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 468
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 414
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 апреля 2021
1 Просмотров: 72
Чужа картопля
Садіння картоплі нагадує багатосерійну епопею. Спочатку треба вибрати погожий день. Скільки себе пам'ятаю, по приїзді обов'язково починається дощ. ...
четверг, 22 апреля 2021 17:40

Чехия вышлет еще около 70 сотрудников российского посольства

  Комментировать
Чехия вышлет еще около 70 сотрудников российского посольства
Акция протеста под российским посольством в Праге 19 апреля / Getty Images

Чехия решила сравнить количество работников российского посольства в Праге с количеством чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского дипломатического представительства. Об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кульганек.

В полдень 22 апреля истек срок, к которому Россия должна позволить всем 20 чешским дипломатам, высланным ранее русскими, вернуться в посольство в Москве. Россия выслала чешских дипломатов в ответ на высылку 18 сотрудников российского посольства, которые, по мнению чешских властей, работали на российские спецслужбы. Об этом пишет "Европейская правда".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чехия поставила ультиматум РФ: требует вернуть 20 дипломатов, которых выслали

Россия есть время до конца мая вывезти своих работников и дипломатов из Праги.

После отъезда чешских работников в посольстве Чехии в Москве оставалось 24 сотрудника. В частности, пять дипломатов и 19 административно-технических работников. В посольстве России в Праге есть 27 дипломатов и 67 административно-технических работников.

Предварительно 21 апреля глава МИД Чехии Кульганек объявил послу России Александру Змеевському, что, если Россия не примет обратно всех 20 высланных дипломатов, Прага сократит количество работников российского посольства. Он отметил, что чешских дипломатов в России значительно меньше, чем русских в Праге.

Чехия обвинила Россию в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 на складах оружия в Чехии и приведшего к разрушениям и гибели двух местных жителей. Из-за этого Чехия выслала 18 российских дипломатов, работавших на спецслужбы. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чехия вышлет еще около 70 сотрудников российского посольства». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
апреля

Мужчинам запретили обольщать женщин: приняли закон

Взрыв газа разрушил 20 кварталов и убил более 200 человек

В результате железнодорожной катастрофы погибли и пострадали до 3000 человек

Самое читаемое
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
7
 Просмотров: 14130
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
24
 Просмотров: 7101
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 4735
На границе РФ с оккупированными частями Украины зафиксировали загруженные вагоны
На границе РФ с оккупированными частями Украины зафиксировали загруженные вагоны Просмотров: 3285
SOCIS опубликовал свежий президентский рейтинг
SOCIS опубликовал свежий президентский рейтинг
4
 Просмотров: 3105
Мир
Россиян возмутила карикатурная проекция на Путина на посольстве России в Киеве
Россиян возмутила карикатурная проекция на Путина на посольстве России в Киеве Просмотров: 54
Дегустаторы просят приоритетной вакцинации из-за возможной потери вкуса и обоняния
Дегустаторы просят приоритетной вакцинации из-за возможной потери вкуса и обоняния Просмотров: 18
В России школьницу насиловали все члены семьи
В России школьницу насиловали все члены семьи Просмотров: 630
С организатора обнаженной фотосессии в Дубае сняли обвинения и депортируют в РФ
С организатора обнаженной фотосессии в Дубае сняли обвинения и депортируют в РФ Просмотров: 117
Туристы погибли при извержении вулкана
Туристы погибли при извержении вулкана Просмотров: 189
Больше всего комментируют
8
Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
5
"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского
5
Выбор Порошенко-Зеленский - это как выбирать между Covid и пневмонией - политолог
3
Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"
3
От Зеленского не стоит ждать подвигов
Голосов: 330
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть