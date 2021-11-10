Чехия оставит границы открытыми для украинцев

Чехия будет открыта для украинских туристов.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.
"Чехия остается открытой для путешествий вакцинированных украинцев при тех же условиях, что и раньше. Продолжаем работать с партнерами в странах ЕС для сохранения свободы передвижения наших граждан", - сказал он.
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Украинские путешественники должны иметь сертификат о вакцинации.
Европейский Союз исключил Украину из перечня безопасных для путешествий стран. Решение было принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Из списка также удалили Сингапур. Необязательные поездки из Украины в ЕС подлежат временным ограничениям.
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