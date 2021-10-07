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суббота, 23 октября 2021 06:30

Чеченцы захватили театр с почти тысячей заложников
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Теракт во время премьеры мюзикла «Норд-Ост»
Фото: Getty Images
Теракт во время премьеры мюзикла «Норд-Ост»
Теракт во время премьеры мюзикла «Норд-Ост»
Теракт во время премьеры мюзикла «Норд-Ост»
Теракт во время премьеры мюзикла «Норд-Ост»

В 21:05 23 октября 2002 года в Москве во время показа мюзикла "Норд-Ост" в доме Театрального центра на Дубровке 40 чеченских боевиков во главе захватили около 800 зрителей и работников театра. В результате антитеррористической операции российских силовиков погибли все террористы и 174 заложники.

После захвата чеченской столицы Грозного зимой 2000 года, центр сопротивления русским войскам во Второй чеченской войне переместился в горы, где развернулись активные партизанские действия с участием отрядов, которые сделали также ставку на диверсии и теракты. Возглавил чеченский вооруженное сопротивление президент Ичкерии Аслан Масхадов. В 2002 году ему удалось объединить под единым командованием многочисленные отряды полевых командиров.

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В 2002 году штаб Масхадова решил осуществить масштабные теракты в Москве. С этой целью в октябре туда доставили оружие, взрывчатку, и террористов в возрасте от 16 до 42 лет. Те поселились в Москве по поддельным паспортам. 19 октября у ресторана McDonald's в российской столице взорвали автомобиль "Таврия". Из-за того, что взрывчатка сдетонировала раньше назначенного времени, погиб только водитель авто. Не сработали устройства на еще двух авто, оставленных у российской Думы и концертного зала им. Чайковского.

23 октября в 21:05 по местному времени в помещение Театрального центра на Дубровке подъехали три микроавтобуса, люди из которых обезвредили охрану и вышли на сцену, где в присутствии более 800 зрителей проходил мюзикл "Норд-Ост". Люди в камуфляже остановили спектакль и объявили присутствующих заложниками, после чего согнали в зал персонал, и заминировали здание.

К вечеру следующего дня террористами освободили 45 человек, включая 18 детей, всех мусульман и иностранцев. Около 19 вечера 24 октября телеканал Al Jazeera показал заранее записанное видеообращение командира Мовсара Бараева, в котором тот требовал вывода российских войск из Чечни.

Переговоры продолжались до 25 октября, но без результатов. Террористы отказались освобождать заложников в обмен на беспрепятственный уход, отпустив только 19 человек. В 5:10 утра 26 октября началось штурм. В театр через вентиляционные люки закачали усыпляющий газ на основе опиоидного анальгетика. Тогда МВД и ФСБ в течение часа убили большинство террористов. На тот момент, кроме 36-х террористов погиб еще 31 человек. Однако из-за того, что все, кто был в помещении, потеряли сознание и им своевременно не оказали медицинскую помощь, в последующие часы умерли еще более 125 заложников. Силовики отказались назвать врачам название газа и не дали людям антидота против отравления.

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Дата
23
октября

Чеченцы захватили театр с почти тысячей заложников

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