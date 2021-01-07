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четверг, 07 января 2021 15:48

Чашу из человеческого черепа выставили на аукцион

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  После жалоб общественности вещь пришлось снять с продаж. Фото: theguardian
После жалоб общественности вещь пришлось снять с продаж. Фото: theguardian

Аукционный дом "Snowball" в Австралии выставил на продажу чашу из человеческого черепа.

Ее описали как "редкую, античную европейскую церемониальную чашу из человеческого черепа с белым металлом и латунной отделкой", сообщает The Guardian.

После многочисленных жалоб вещь сняли с продаж до установления ее происхождения.

Представитель аукционного дома рассказал, что чашу получили от "уважаемого коллекционера". Он заверил, что перед продажей экспоната они консультировались с местными властями.

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Преподавательница социологии из Сиднейского университета Фиона Гилл называет продажу чаши из человеческих черепа незаконной и неэтичной.

"Существует общепринятое правило не продавать или передавать человеческие останки другому человеку. Закон Западной Австралии о тканях человека и трансплантации запрещает продажу или рекламу человеческих останков или тканей", - добавила она.

В Иордании археологи обнаружили место, на котором Иоанна Крестителя приговорили к смерти 29 года н. е. По легенде, пророка казнил царь Ирод Антипа. Он имел жениться на женщине по имени Иродиада. Они были разведены. Свадьба опротестовал Иоанн Креститель.

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