Царя избрали премьером

Последний царь Болгарии и 48-й премьер страны / Gray Geezer

24 июля 2001-го Симеон Сакс-Кобург-Гота или Симеон ІІ, последний царь Болгарии, который занимал трон, когда был ребенком, принял присягу в качестве демократически избранного премьер-министра. Он стал первым бывшим монархом в истории, который одержал политическую власть путем демократических выборов.

Симеон родился в 1937-м в Софии и вступил на престол в 1943 году, в возрасте 6 лет. В 1946-м страна была оккупирована советскими войсками, и королевская семья была изгнана из Болгарии. Он изучал военное дело, право и бизнес в университетах Франции, США и Испании.

Стал бизнесменом. Был председателем филиала французской корпорации, французского концерна в области обороны и электроники, советником в банковском деле, гостиничном бизнесе, электронике и общественном питании.

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В 1990 году, через несколько месяцев после падения коммунизма, Симеону выдали болгарский паспорт. В 1996 году, через 50 лет после отмены монархии, он вернулся в страну и был восторженно встречен. Различные поместья в Болгарии, национализированные в коммунистическую эпоху, возвратили ему и его семье.

В 2001-м Симеон объявил, что формирует партию "Национальное движение Симеона II". Она одержала крупную победу на парламентских выборах 2001-го, получив 120 из 240 мест в парламенте и победив две основные партии. Он стал премьером, сформировав коалицию с этнической турецкой партией "Движение за права и свободы". Давал министерские посты в правительстве в основном технократам и экономическим специалистам с западным образованием. За время его правления Болгария вступила в НАТО и приблизилась к членству в ЕС.

На выборах 2005-го партия заняла второе место и участвовала в коалиционном правительстве. Симеон получил церемониальный пост. На выборах 2009-го она набрала всего 3% и не получила мест. Вскоре Симеон подал в отставку с поста лидера партии.

Симеон II никогда не отказывался от притязаний на болгарский престол. Он покинул Болгарию, не подписав документа об отречении от престола. Однако, поскольку в то время был несовершеннолетним, правоспособность подписать такой документ в лучшем случае была бы сомнительной. Он использовал титул "царь болгар" в политических заявлениях во время изгнания. Однако после возвращения постоянно отказывался раскрыть взгляды на восстановление монархии. Вступив на пост премьера, дал присягу защищать республиканскую конституцию страны.