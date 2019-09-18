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среда, 18 сентября 2019 08:48

Бывший российский наемник стал оппозиционером Кремля

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Бывший российский наемник стал оппозиционером Кремля
Российский наемник рассказал, что после ранения он был не нужен государству. Фото: apostrophe

Российский наемник Муса Усатов после ранения в зоне ООС стал оппозиционером Кремля.

На войне он получил ранения и вернулся домой, чтобы сделать политическую карьеру, пишет Анатолий Штефан (Штирлиц), офицер ЗСУ у Facebook.

Ему отказали в регистрации на выборах. Человек живет на социальные выплаты.

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"Родился в России, республика Дагестан, Махачкала. Решаешь ехать на "гражданскую" войну в Украине и получаешь ранения, результатом которого является паралич. Понимаешь что нужно ехать обратно в Россию, но и там тебя не ждут. Регистрируешься кандидатом в депутаты в "московский городской совет "чтобы отстаивать права таких как ты ихтамнематив, но тебя и здесь опять забывают и снимают с выборов. И ты сидишь парализован, всеми брошенный на произвол судьбы с нищенской пенсией и пишешь посты с обвинениями Путина", - написал украинский военный Штефан Штирлиц в посте о Муссе Усатове.

У российского наемника есть награда - орден "Доброволец Донбасса".

Российские наемники на Донбассе жалуются на проблемы в самопровозглашенных республиках.

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