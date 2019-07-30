Бывший работник устроил стрельбу в супермаркете, есть погибшие и раненые

В США произошла стрельба в супермаркете. Фото: WREG



В городе Саутхэвен в американском штате Миссисипи произошла стрельба в супермаркете Walmart, есть погибшие и раненые.

Стрельбе устроил бывший работник супермаркета, которого накануне отстранили от работы за то, что он пригрозил ножом клиенту. Об этом сообщает местный канал WREG.

"Два человека погибли и еще двое получили ранения в результате стрельбы в Walmart в Саутхэвене утром во вторник", - говорится в сообщении.

Погибшие были работниками магазина. Среди раненых полицейский и сам стрелок, их госпитализировали.

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В США произошла стрельба в супермаркете. Фото: WREG

В Нью-Йорке на детской площадке в Бруклине произошла стрельба. В результате - 1 человек погиб, еще 11 пострадали.