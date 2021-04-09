Бывший порноактер идет в депутаты с необычной кампанией

Фото: Philipp Tanzer | Instagram

43-летний немец Филипп Танзер, который раньше снимался в порно под псевдонимом Логан Маккри, решил сменить профессию и мечтает стать депутатом.

Он собирается на государственном уровне бороться с популяризацией порнографии, пишет Daily Record.

По словам Танзера, людей нужно предупреждать о потенциальной опасности и вреде просмотра эротических фильмов.

"Порно следует рассматривать как алкоголь или никотин. Использование подобных фильмов на уроках сексуального воспитания также недопустимо", - заявил экс-порноактер.

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Мужчина поделился, что потерял 5 друзей из порноиндустрии. Некоторые из них покончили с собой, другие умерли от передозировки наркотиками.

"Я не чувствовал какого-то трепета к подобным картинам. Сниматься в порно решил ради денег. Хотя должен признать, что встречал на съемках интересных людей, с которыми было приятно общаться", - рассказал он.

Сейчас мужчина живет в Шотландии и работает пожарным. Он собирается принять участие в выборах и стать местным депутатом в мае.

В Черновицкой области разоблачили педофилов 74 и 66 лет, которые развращали несовершеннолетних, создали блудилища, снимали и распространяли детскую порнографию.