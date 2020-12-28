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понедельник, 28 декабря 2020 16:28

Бывшего посла Молдовы в России задержали за контрабанду

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Бывшего посла Молдовы в России задержали за контрабанду
Андрея Негуца обвинили в контрабанде. Фото: diez.md

Бывшего посла республики Молдова в РФ Андрея Негуца подозревают в причастности к контрабанде анаболических стероидов в Москву через Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдовы.

5 декабря Таможенная служба Молдовы задержала микроавтобус на молдавско-украинской границе. В багажнике машины обнаружили 350 кг анаболиков на $486 тыс. Груз везли в Россию.

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28 декабря Негуца взяли под стражу на 72 ч. Бывший посол отрицает причастность к контрабанде.

"Прокуратура проверит показания подозреваемого, собранных в материалах дела, и примет решение о необходимости предъявить бывшему послу обвинения и ходатайства об аресте", - сообщили в Генпрокуратуре Молдавии.

В Одессе Служба безопасности Украины предупредила контрабанду в Евросоюз - более 45 кг кокаина из одной из стран Южной Америки.

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Дата
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