Бывшего министра внутренних дел бросили за решетку за коррупцию

Бывшего министра внутренних дел посадили на девять месяцев за решетку / Getty Images

Бывший министр внутренних дел Франции Клод Геан начал отбывать наказание в месте лишения свободы.

76-летний Клод Геан был заключен в тюрьму в понедельник, 13 декабря. Его уже доставили в парижскую тюрьму Ля Санте. Об этом пишет Le Figaro.

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Геан был осужден в январе 2017 года за коррупцию. Сообщается, что, работая в МВД под руководством будущего президента Николя Саркози, в 2002-2004 годах, он ежемесячно назначал себе премию в 10 тыс. евро. Также у него были подельники, которые тоже выплачивали себе премии.

Апелляционный суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы. Приговор вступил в силу в 2019 году, после отклонения апелляции. Другая часть приговора – запрет занимать государственные должности в течение пяти лет.

Бывший министр должен также возместить государству более 200 тысяч евро. Однако сторона обвинения считает, что Геан на самом деле не пытался уплатить долг, и потому на его имущество был наложен арест. Кроме того, суд отменил шесть месяцев условного заключения и решил наказать реальным сроком на девять месяцев.

Экс-президент Франции Николя Саркози приговорен к одному году домашнего ареста в четверг, 30 сентября, за незаконное финансирование его кампании с попытки переизбраться в президенты 2012 года.