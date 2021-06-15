Быстрее передается и тяжелее переносится: новый Covid-штамм может стать доминирующим в мире

Новый штамм быстрее передается и тяжелее переносится. Фото: pixabay.com

Впервые обнаруженный в Индии тип Covid-мутации Delta зафиксировали уже в 74 странах. Эксперты опасаются, что новый штамм коронавируса может стать доминирующим в мире.

Вспышки Delta подтвердили уже в Китае, США, Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона, пишет The Guardian. Новый штамм быстрее передается и тяжелее переносится. Мутация вызывает более серьезные симптомы, в частности боль в животе и суставах, тошноту, рвоту, а также потерю аппетита и слуха.

"Delta является наиболее заразным вариантом, который мы когда-либо видели", - заявил декан школы общественного здравоохранения Университета Брауна в США Ашиша Джа.

В США случаи Delta удваиваются примерно каждые две недели и подтверждаются у 10% всех новых пациентов. В Великобритании с этим вариантом связывают более 90% новых заражений. Обеспокоенность также вызывают сообщения из Гуанчжоу в Китае, где, по словам представителей здравоохранения, 12% пациентов уже через три-четыре дня с момента появления симптомов оказываются в серьезном или критическом состоянии. Это на 9% больше, чем во время предыдущих вспышек.

Индонезия в понедельник заявила, что ожидает пика новой волны заболеваемости коронавирусом в начале июля, поскольку Delta начинает доминировать в некоторых районах страны, а заполненность больниц в Джакарте достигает 75%. В австралийском штате Виктория также обнаружили этот тип мутации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России стремительнее всех в Европе распространяется коронавирус

Всеиндийский институт медицинских наук, AIIMS, обнаружил три прорывных инфекции, которые являются новыми линиями индийского штамма - B.1.617.1, B.1.617.2 и B.1.617.3. Они могут заражать даже вакцинированных от коронавируса людей. Всего в Индии за два месяца заразились 63 вакцинированных человека. У 27 из них обнаружили мутировавшие подвиды индийского штамма коронавируса.