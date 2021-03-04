Была угроза штурма. Отменили заседание Палаты представителей

Отменили заседание Палаты представителей. Фото: Reuters

Палата представителей США отменила запланированное заседание из-за угрозы штурма Капитолия.

Полиция США сообщила о возможном сговоре с целью штурма здания Конгресса, сообщает Reuters

Законодатели планировали обсуждение и голосование по законопроекту о реформе полиции, но планы изменились из-за предупреждения полиции, которая обладает разведданными.

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Новое нападение на Капитолий могли готовить последователи QAnon, бессмысленной теории заговора, которые заявляют, что Трамп, побежденный Байденом на выборах 3 ноября, примет присягу на второй срок в четверг, 4 марта.