Была угроза штурма. Отменили заседание Палаты представителей

Палата представителей США отменила запланированное заседание из-за угрозы штурма Капитолия.
Полиция США сообщила о возможном сговоре с целью штурма здания Конгресса, сообщает Reuters
Законодатели планировали обсуждение и голосование по законопроекту о реформе полиции, но планы изменились из-за предупреждения полиции, которая обладает разведданными.
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Новое нападение на Капитолий могли готовить последователи QAnon, бессмысленной теории заговора, которые заявляют, что Трамп, побежденный Байденом на выборах 3 ноября, примет присягу на второй срок в четверг, 4 марта.
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