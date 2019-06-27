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четверг, 27 июня 2019 07:47

Был выбор между двумя пороками: швейцарское радио о возвращении России в ПАСЕ

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Был выбор между двумя пороками: швейцарское радио о возвращении России в ПАСЕ
Совет Европы предал свою душу, вернув Россию. Фото: images.unian.net

Приняв резолюцию о безусловном возвращении России в ПАСЕ Совет Европы предал свою душу.

Об этом сообщает швейцарское общественное радио SRF.

"У Совета Европы был выбор между двумя пороками: либо предать свою душу, или рискнуть своим существованием. Парламентская ассамблея, после жестких, иногда озлобленных дебатов, из 118 против 62 голосов приняла решение в пользу первого варианта - так же, как и месяц назад Совет министров. Это значит Россия получила назад право голоса, не будучи обязанной вообще пойти на какие-то уступки в вопросе Крыма или конфликта на востоке Украины ", - написал дипломатический корреспондент SRF Фредди Гштайгер.

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"По иронии судьбы так меняет свое мнение и европейская организация, которая выступает за политические принципы, за демократию и верховенство закона", - добавил автор.

"Дипломатия с позиции силы Кремля против относительно слабого международной организации принесла ему успех по полной программе. Зато Совет Европы выходит из этого противостояния с заметными потерями ", - добавил корреспондент.

Решение о подтверждении полномочий России в Парламентской Ассамблее Совета Европы отложил регламентный комитет ПАСЕ.

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