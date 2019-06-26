Вопрос о возвращении России в состав ПАСЕ передали Венецианской комиссии

В ПАСЕ отложили решение по России. Фото: ТСН

Решение о подтверждении полномочий России в Парламентской Ассамблее Совета Европы отложил регламентный комитет ПАСЕ.

"Регламентный комитет ПАСЕ признал, что отрицание полномочий российской делегации по процедурным причинам остается в силе и единогласно направил в Венецианскую комиссию на изучение вопроса: есть ли депутатами те, кто избраны в российский парламент с помощью голосов Крыма в одномандатном округе РФ по партийным спискам?", - написал в Facebook нардеп от БПП и член украинской делегации Владимир Арьев.

Решение о возврате России в ПАСЕ комитет должен был вынести 26 июня, но теперь оно откладывается.

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"Полной ратификации российской делегации сегодня не будет, один вопрос навис над россиянами дамокловым мечом. PS Россияне говорили, что они не участвуют в работе ПАСЕ до полного подтверждения полномочий. Итак, проверим их на соблюдение слова", - добавил нардеп.

Парламентская ассамблея Совета Европы 25 июня приняла резолюцию, которая усложняет процедуру наложения санкций. Это означает, что Россия сможет вернуться в состав организации без выполнения поставленных перед ней условий. Новая резолюция ограничила право учреждений лишать делегации-участники права голоса, как было сделано с РФ.