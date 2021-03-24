Букмекеры собирают ставки на имя будущего ребенка Гарри и Меган

Принцесса Диана / Getty Images

Британские букмекеры собирают ставки на будущее имя дочери принца Гарри и Меган Маркл. Фаворитом с коэффициентом 5:1 идет имя матери Гарри - принцессы Дианы.

По данным популярной британской букмекерской конторы Coral, Александрия занимает 2-е место со ставкой 8:1. Имена Алиса, Эмма, Грейс и Грета делят третье место - 16: 1. Об этом пишет Daily Star.

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Имя Дианы было самым популярным в ставках, с тех пор Гарри и Меган подтвердили в интервью Опре Уинфри, что у них летом будет девочка.

В Гарри и Меган есть сын Арчи, который родился 6 мая 2019-го. Мать принцев Гарри и Уильяма, принцесса Диана погибла в аварии 31 августа 1997-го. Она имела большую популярность в Великобритании и по миру, однако его жизни, как и Гарри и Меган, также сопровождали скандалы - брак и развод с британским принцем Чарльзом, а также дальнейшие личные отношения.