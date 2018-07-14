"Будут говорить об Украине", - сообщили когда и где Трамп встретится с Путиным

В Финляндии состоится встреча Трампа с Путиным. Изображение из открытых источников

16 июля во Хельсинки в Президентском дворце состоится встреча Путина и Трампа, сообщает пресс-служба президента Финляндии. Их примут президент Финляндии Саули Ниинисте и его жена Йенни Хаукио.

Переговоры лидеров США и РФ пройдут в готическом зале Президентского дворца В расписании запланирован рабочий обед, перед которым в Президентском дворце встретятся министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Майк Помпео. После переговоров Трамп и Путин собираются провести совместную пресс-конференцию. Отдельную встречу с Путиным проведет президент Финляндии.

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Дональд Трамп на этой встрече планирует с Владимиром Путиным говорить об Украине.

"В понедельник у меня будет встреча с президентом Путиным. Мы будем говорить об Украине, Сирии, Ближнем Востоке, нераспространении ядерного оружия", - сказал Трамп.

От встречи Трамп ожидает поддержки отношений с Россией.

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в Виндзорский замок в Лондоне, чтобы встретиться с королевой Елизаветой II.