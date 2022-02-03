Британские истребители во второй раз подняли для перехвата самолетов РФ

Вероятно речь о российских самолетах над Атлантикой. Фото: news.sky.com

Британские истребители Typhoon второй день подряд поднимаются для перехвата и дальнейшего сопровождения российских бомбардировщиков, приблизившихся к воздушному пространству Великобритании.

Typhoon вновь были подняты с военного аэродрома в шотландском Лоссимуте, сообщает Sky News. К ним присоединился самолет-топливозаправщик Voyager, запущенный из Оксфордшира.

"Истребители миссии Quick Reaction Alert при поддержке танкера Voyager подняли из-за российских военных самолетов, которые приближаются к зоне интересов Великобритании. Мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации по этой текущей операции до ее завершения", - заявил представитель Королевских военно-воздушных сил.

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Вероятно речь идет о российских самолетах над Атлантикой.

В воздушных силах Британии добавили, что регулярно перехватывают, идентифицируют и сопровождают российские самолеты, которые "проходят транзитное международное воздушное пространство в пределах зоны интересов Объединенного Королевства".

Сфера интересов включает международное воздушное пространство, за которое государство несет полную ответственность, например управление воздушным движением.

До этого в среду Typhoon задействовали против двух российских Ту-95 Bear H и двух Ту-142 Bear F, которые заметили у зоны интересов Великобритании. Истребители перехватили и сопровождали самолеты РФ.