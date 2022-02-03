Норвежские истребители перехватили российский самолет

Фото: twitter.com/Forsvaret_no

Норвежские военно-воздушные силы впервые использовали новейшие истребители F-35 для перехвата российских самолетов.

Вооруженные силы Норвегии сообщили об этом в Twitter.

Истребители подняли с авиабазы ​​Эвенес на Крайнем Севере. Они перехватили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

"Это демонстрирует, что F-35 работает в своей новой роли", – сказал глава ВВС Норвегии Рольф Фолланд.

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Российский А-50 сопровождал четыре бомбардировщика Ту-95 и Ту-142. Их встретили британские истребители Typhoon и сопровождали за пределы зоны интересов Британии.

Британские истребители Typhoon поднимались на перехват четырех российских бомбардировщиков, приблизившихся к воздушному пространству Великобритании. Истребители подняли с военного аэродрома в шотландском Лоссимуте.