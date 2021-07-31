 
Ексклюзивы
1/5
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 108
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
1 Просмотров: 486
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Просмотров: 3384
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
2 Просмотров: 711
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Просмотров: 333
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Просмотров: 477
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Просмотров: 549
"Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист
"Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист
Просмотров: 126
Украину охватят дожди и жара - синоптики разочаровали прогнозом на неделю
Украину охватят дожди и жара - синоптики разочаровали прогнозом на неделю
Просмотров: 909
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
Просмотров: 1134
Фото
Все фото
3
6
5
10
10
Британская компания опубликовала карту Украины без Крыма
Британская компания опубликовала карту Украины без Крыма
Солнечную Бразилию засыпало снегом
Солнечную Бразилию засыпало снегом
Любимый замок принца Чарльза продают всего за 1 фунт
Любимый замок принца Чарльза продают всего за 1 фунт
Четверг в фотографиях: Ван Гог поднимается над Канадой, поезд протаранил грузовик и горящая Турция
Четверг в фотографиях: Ван Гог поднимается над Канадой, поезд протаранил грузовик и горящая Турция
Маршировали оккупанты, радовался Гагарин и работал робот-регулировщик - как менялся символ Парижа
Маршировали оккупанты, радовался Гагарин и работал робот-регулировщик - как менялся символ Парижа
Видео
Все видео
Талантливая собака умеет ходить по канату с завязанными глазами
Талантливая собака умеет ходить по канату с завязанными глазами
Украинские спасатели вылетели в Турцию для борьбы с масштабными пожарами
Украинские спасатели вылетели в Турцию для борьбы с масштабными пожарами
Олимпийцы сломали "антисекс-кровать" - девять спортсменов проверяли на прочность
Олимпийцы сломали "антисекс-кровать" - девять спортсменов проверяли на прочность
Популярные среди украинцев курорты охватили пожары
Популярные среди украинцев курорты охватили пожары
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Интервью
1/5
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 108
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 495
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 1926
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1818
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1872
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 630
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
суббота, 31 июля 2021 17:36

Британская компания опубликовала карту Украины без Крыма
3

  Комментировать

Британская компания-перевозчик CAME-RO опубликовала в соцсети карту Украины без Крыма.

Об этом сообщил неравнодушный человек из Италии, передает Европейская правда.

Внимание человека, который работает дальнобойщиком, привлекло авто компании с картой Украины, что грузилось на паром.

По его словам, автомобиль был на румынских номерах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без Крыма и Донецка: JBL извинилась за неправильно созданную карту Украины

Британскую компанию-перевозчика заметили за использованием карты Украины без Крыма. Фото: eurointegration
Британскую компанию-перевозчика заметили за использованием карты Украины без Крыма. Фото: eurointegration
Британскую компанию-перевозчика заметили за использованием карты Украины без Крыма. Фото: eurointegration

Компания CAME-RO предлагает услуги по организации переездов в пределах Великобритании и по всей Европе, а также услуги хранения. Компания имеет офисы в Лондоне и Глазго, а склады - в Бирмингеме и городе Вест Бромвич.

В реестре на правительственном сайте месту регистрации компании указан город Сметвик в Западном Мидлендсе, а руководителем - Чиприан Оанеа, гражданин Румынии.

Государственный телеканал "Дом", который транслируют для временно оккупированных территорий, показал в эфире передачи "Русский дневник" оккупированный Крым как часть России. Телеканал заявил, что инцидентом занялась Служба внутренней безопасности. Руководство на время расследования отстранило от работы всех причастных к проекту. Инцидент считают провокацией.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Британская компания опубликовала карту Украины без Крыма». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Мореплаватель открыл бедный и неплодородный остров

Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены и собратьев

На активистку вылили литр кислоты

Самое читаемое
Гороскоп на 30 июля: кому звезды предсказывают богатую и сладкую жизнь
Гороскоп на 30 июля: кому звезды предсказывают богатую и сладкую жизнь
 Просмотров: 8640
Самая популярная блогер Украины похвасталась соблазнительными формами на Мальдивах
Самая популярная блогер Украины похвасталась соблазнительными формами на Мальдивах
9
 1 Просмотров: 7803
Украинскую певицу разозлили россияне на роскошном курорте Греции
Украинскую певицу разозлили россияне на роскошном курорте Греции
9
 Просмотров: 7623
Гороскоп на 31 июля: у кого откроется второе дыхание
Гороскоп на 31 июля: у кого откроется второе дыхание
 Просмотров: 6714
Mamarika ню, топлесс от супермодели и соблазнительные позы диджейки - что показывают звезды в сети
Mamarika ню, топлесс от супермодели и соблазнительные позы диджейки - что показывают звезды в сети
11
 Просмотров: 3789
Мир
В Греции экстремальная жара. Горят леса
В Греции экстремальная жара. Горят леса Просмотров: 153
Танцевать 48 часов: в ночных клубах проведут ковид-эксперимент
Танцевать 48 часов: в ночных клубах проведут ковид-эксперимент Просмотров: 99
Продолжают покупають путевки: украинцев не пугают масштабные пожары в Турции
Продолжают покупають путевки: украинцев не пугают масштабные пожары в Турции Просмотров: 207
В бар с ковид-сертификатом: Черногория ввела новые правила
В бар с ковид-сертификатом: Черногория ввела новые правила Просмотров: 144
Убийство президента: полиция задержала екссуддю Верховного суда
Убийство президента: полиция задержала екссуддю Верховного суда Просмотров: 450
Больше всего комментируют
17
Скандальная Лобода соскучилась по Украине: певица подтвердила концерт в Одессе
4
"Государственник? Гопник с райончика" - сети возмутил Арахамия
4
"Ты - подонок". Данилюк ударил Милованова в лицо
3
Нужна медицинская помощь: СБУ сделала заявление о Чаусе
2
У здания СБУ собрались сотрудники НАБУ
Голосов: 215
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть