Британская компания опубликовала карту Украины без Крыма

Британская компания-перевозчик CAME-RO опубликовала в соцсети карту Украины без Крыма.

Об этом сообщил неравнодушный человек из Италии, передает Европейская правда.

Внимание человека, который работает дальнобойщиком, привлекло авто компании с картой Украины, что грузилось на паром.

По его словам, автомобиль был на румынских номерах.

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Компания CAME-RO предлагает услуги по организации переездов в пределах Великобритании и по всей Европе, а также услуги хранения. Компания имеет офисы в Лондоне и Глазго, а склады - в Бирмингеме и городе Вест Бромвич.

В реестре на правительственном сайте месту регистрации компании указан город Сметвик в Западном Мидлендсе, а руководителем - Чиприан Оанеа, гражданин Румынии.

Государственный телеканал "Дом", который транслируют для временно оккупированных территорий, показал в эфире передачи "Русский дневник" оккупированный Крым как часть России. Телеканал заявил, что инцидентом занялась Служба внутренней безопасности. Руководство на время расследования отстранило от работы всех причастных к проекту. Инцидент считают провокацией.